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    Драгун: «Были предложения из Европы и МЛС, но «Динамо» – это все-таки бренд»

    Полузащитник «Динамо» Станислав Драгун заявил, что во время летнего трансферного окна получал предложения о переходе от клубов из Европы и МЛС.

    – У вас же были и другие предложения, кроме «Динамо»?

    – Да, были. И из Европы. Было экзотическое предложение из американской МЛС, но там как-то все непонятно и запутанно. А «Динамо» – это все-таки бренд. Так что когда надо было решать, у меня никаких сомнений не возникло.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    03.08.2016 20:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 5 августа 2016, 10:43

      болтает языком, кому ты нужен? просто по контракту деньги хочет получать...нулевой игрок...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 4 августа 2016, 11:54

      Бренд или Бред..??? Вот в чем вопрос..

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      Polilux 3 августа 2016, 23:03

      Начинай уже играть сынок !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 3 августа 2016, 21:51

      Бренд Фнл может ?

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 3 августа 2016, 21:17

      ну и правельно

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 3 августа 2016, 20:54

      Бренд и деньги!

      -1
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