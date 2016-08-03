Драгун: «Были предложения из Европы и МЛС, но «Динамо» – это все-таки бренд»

болтает языком, кому ты нужен? просто по контракту деньги хочет получать...нулевой игрок...
Полузащитник «Динамо» Станислав Драгун заявил, что во время летнего трансферного окна получал предложения о переходе от клубов из Европы и МЛС.
– У вас же были и другие предложения, кроме «Динамо»?
– Да, были. И из Европы. Было экзотическое предложение из американской МЛС, но там как-то все непонятно и запутанно. А «Динамо» – это все-таки бренд. Так что когда надо было решать, у меня никаких сомнений не возникло.