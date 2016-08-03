Шатов: «У нас сильная сборная с сильными игроками»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Олег Шатов рассказал, как перенес неудачу на чемпионате Европы-2016.

– После вылета было трудно заставить себя включить телевизор и смотреть матчи плей-офф Евро?

– Да нет, спокойно смотрел. Как не смотреть такой футбол? Я сам на себе ощутил: я играл и в ЛЕ и в ЛЧ, играл против больших и сильных футболистов, но чемпионат Европы – это совсем другой футбол. Там другая ответственность, другой настрой, психология, функциональное состояние, давление… Правильно Леонид Викторович говорил, что есть футболисты, которые делали невероятную карьеру в клубах, но со сборной ничего не добились. Почему? Остается загадкой для многих.

– Некоторые игроки говорили, что после Евро пересмотрели взгляды на российский футбол. У вас есть такое?

– Я давно считал наш чемпионат не самым сильным, не самым лучшим. Но я думал и думаю сейчас, что у нас сильная сборная с сильными игроками. Футбол – это командная игра, а не индивидуальный вид спорта, где ты можешь один отвечать за результат, один готовиться, правильно питаться весь год, правильно восстанавливаться, вовремя ложиться. Это командная игра, здесь один в поле не воин. Если выпадают один-два футболиста, то уже очень сложно.