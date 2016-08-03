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Шатов: «У нас сильная сборная с сильными игроками»

3 августа 2016, 12:09
22

Полузащитник «Зенита» и сборной России Олег Шатов рассказал, как перенес неудачу на чемпионате Европы-2016.

– После вылета было трудно заставить себя включить телевизор и смотреть матчи плей-офф Евро?

– Да нет, спокойно смотрел. Как не смотреть такой футбол? Я сам на себе ощутил: я играл и в ЛЕ и в ЛЧ, играл против больших и сильных футболистов, но чемпионат Европы – это совсем другой футбол. Там другая ответственность, другой настрой, психология, функциональное состояние, давление… Правильно Леонид Викторович говорил, что есть футболисты, которые делали невероятную карьеру в клубах, но со сборной ничего не добились. Почему? Остается загадкой для многих.

– Некоторые игроки говорили, что после Евро пересмотрели взгляды на российский футбол. У вас есть такое?

– Я давно считал наш чемпионат не самым сильным, не самым лучшим. Но я думал и думаю сейчас, что у нас сильная сборная с сильными игроками. Футбол – это командная игра, а не индивидуальный вид спорта, где ты можешь один отвечать за результат, один готовиться, правильно питаться весь год, правильно восстанавливаться, вовремя ложиться. Это командная игра, здесь один в поле не воин. Если выпадают один-два футболиста, то уже очень сложно.

Источник: «Матч ТВ»
Россия Россия Шатов Олег
Комментарии (22)
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BOOSMEN12
1470219417
Вы это доказали
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DRostov
1470219712
мутко мудак, слуцкий лошара уверен на 90% в конце сезона болельщики цска будут требовать его отставки.
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subbotaspartak
1470220352
У вас - это у кого? Может мы не знаем чего? Или вы живёте своим мирком? А мы тут вообще ни при чём. Видела вся Земля, какие вы сильные, б ля
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Лисичка Филис
1470221073
Кажется кто-то живет в своем иллюзорном мирке...
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Edward52
1470221483
Эх, Олег, было время когда ты был нормальным человеком и адекватом, а сейчас стал глором
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BANNIKOV1970
1470222160
забредил!!!???
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Garrincha58
1470223027
сильная но ГОВЕННАЯ
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mahan
1470224747
Сильные алкаши и болтуны. А по игре вы ГОВНО, так про вас даже тренер сказал.
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Nayturs
1470224966
Ну если вы такие сильные идите в тяжелую атлетику - там вашу силу показывайте! А в футболе кроме силы еще и умение в него играть надобно!
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Jack24
1470225397
хаха, насмешил, видели уже, каждый год видим
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