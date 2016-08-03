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    «Ростов» проведет свой второй матч в Лиге чемпионов с «Андерлехтом»

    В среду, 3 августа, «Ростов» проведет свой второй матч в Лиге чемпионов. Соперник прежний – «Андерлехт». И цель прежняя – победа. Напомним, что первый матч, который состоялся в Ростове-на-Дону завершился со счетом 2:2. В Бельгии команде Курбана Бердыева нужно добыть или победу, или еще более результативную ничью. А как будет на деле – увидим уже очень скоро!

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Андерлехт» – «Ростов». Начало в 21:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2016 20:45
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +7

      sdg4fh 4 августа 2016, 01:04

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      0
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      Рейтинг: +38

      Maga093 3 августа 2016, 23:27

      МОЖЕТ НЕКОТОРЫЕ БУДУТ ИЗВИНЯТЬСЯ НАСЧЕТ ПОСЛЕДНИЙ ИГРЫ РОСТОВА))) РОСТОВ МОЛОДЦЫ!!!!! КОНЕЧНО И КУРБАН БЕРДЫЕВ!!!!!!! ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС РОСТОВЧАНЕ

      0
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      Рейтинг: +31

      shuhomet 3 августа 2016, 23:09

      Можно конченную Бельгию

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      Рейтинг: +31

      shuhomet 3 августа 2016, 23:08

      Ну что же... Не одних только Зенит и ЦСКА разьебывать!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      shuhomet 3 августа 2016, 23:07

      Вперёд Сельмаш!!!

      0
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      Рейтинг: +78

      Grigio 3 августа 2016, 22:53

      0-2!!! Это гениально. Другие клубы при таких проблемах перестают существовать. А эти.... Ну теперь остальным держать марку и как минимум играть не стыдно в этом году.

      0
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      Рейтинг: +31

      shuhomet > Grigio 3 августа 2016, 23:10

      В этом вся и суть, другие клубы спонсируют Газпром и Лукойл. Главное бабки, на результат им похуй, потому и клубы в жопе.

      0
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      Рейтинг: +134

      FCQ 3 августа 2016, 22:43

      ждем комментарии Бубнова)))

      1
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      Рейтинг: +78

      Grigio 3 августа 2016, 22:30

      Я балдею от контригры ростовчан. Просто красиво.

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      Рейтинг: +78

      Grigio 3 августа 2016, 22:26

      В защите у Ростова, Баштуш. Ему пора уходить из нашей лиги, обалденный защитник. В Италии заберут и еще попросят.

      0
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      Рейтинг: +78

      Grigio 3 августа 2016, 22:14

      Ну красавчики! )

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