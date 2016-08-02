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    Писарев: «До конца недели у сборной России появится главный тренер»

    Спортивный директор РФС и по совместительству старший тренер молодежной сборной России Николай Писарев считает, что РФС определится с наставником национальной команды до конца недели. Известно, что в числе кандидатов значатся Станислав Черчесов, Курбан Бердыев, Александр Бородюк и Сергей Семак.

    – Думаю, что до конца недели у сборной России появится главный тренер. Все в курсе о четырех кандидатах на эту должность, но кто это будет – не знаю. Как тренер молодежной сборной, могу сказать, что 15 августа необходимо отправить вызов на игроков. Время поджимает, нужно определяться. И мне нужно будет встретиться с новым тренером, поговорить с ним.

    – Сборная до сих пор не имеет конкретных товарищеских матчей, первый из которых уже 31 августа. Проблема?

    – Федерация работает над этим. Уверен, скоро узнаем о соперниках.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.08.2016 17:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +62

      sv68 2 августа 2016, 21:24

      Если Ростов не проходит дальше поставят Бердыева, если проходит Черчесов.

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 2 августа 2016, 20:55

      ....и это буду я..)))

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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 2 августа 2016, 20:52

      Черчесов со всеми переругается,атмосфера в сборной будет никакущая....Ирину Винер в министры спорта,Бердыева на сборную,Бубнова в РФС,пусть покажет как надо,а то только критиковать умеет

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 2 августа 2016, 19:09

      Тренер-то появится, но ничего к лучшему не изменится, ага.

      0
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 2 августа 2016, 18:27

      то до 31 июля то до конца недели.. они со сроками определится не могут куда им тренера определять...

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      Рейтинг: +179

      Berdchanin > Semargl18 8 августа 2016, 08:03

      ОНи еще говорили, что до понедельника определяться

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