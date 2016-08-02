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    Орещук: «Продолжаем поиск крайнего полузащитника»

    Спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук рассказал корреспонденту «Бомбардира» Ивану Адаменко о том, куда делся Павел Соломатин и кого еще подпишет клуб.

    – Есть ли шанс, что Погребняк останется в команде?

    – Не хотелось бы сейчас что-то комментировать по данному поводу, если честно.

    – Была ранее поднята тема, что клуб постарается приобрести еще одного крайнего полузащитника. Какие-то подвижки есть в этом плане?

    – Да, работаем по данному направлению, хотим усилить позицию. Когда? Трудно загадывать о том, когда именно появится у нас новичок. Летнее трансферное окно еще месяц будет открыто.

    – В прошлом сезоне в клубе был Павел Соломатин, куда сейчас делся этот парень?

    – У него закончился контракт, и он покинул «Динамо». Что с ним сейчас и где он – этого я знать не могу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2016 15:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 2 августа 2016, 20:25

      А не плохой был футболист Соломатин

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