Орещук: «Продолжаем поиск крайнего полузащитника»

А не плохой был футболист Соломатин
Спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук рассказал корреспонденту «Бомбардира» Ивану Адаменко о том, куда делся Павел Соломатин и кого еще подпишет клуб.
– Есть ли шанс, что Погребняк останется в команде?
– Не хотелось бы сейчас что-то комментировать по данному поводу, если честно.
– Была ранее поднята тема, что клуб постарается приобрести еще одного крайнего полузащитника. Какие-то подвижки есть в этом плане?
– Да, работаем по данному направлению, хотим усилить позицию. Когда? Трудно загадывать о том, когда именно появится у нас новичок. Летнее трансферное окно еще месяц будет открыто.
– В прошлом сезоне в клубе был Павел Соломатин, куда сейчас делся этот парень?
– У него закончился контракт, и он покинул «Динамо». Что с ним сейчас и где он – этого я знать не могу.