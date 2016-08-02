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    Василий Березуцкий: «Нам после Евро что, расплакаться в уголке и говорить о том, как все плохо?»

    Защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий подчеркнул: неудача на чемпионате Европы осталась в прошлом и теперь нужно двигаться вперед, исправлять ситуацию. Также 34-летний игрок заявил, что не придает значения разговорам о практически «пенсионном» по футбольным меркам возрасте защитников национальной команды, включая своего брата Алексея, а также Сергея Игнашевича.

    «Уже лет пять говорят, что мы старые. Может, мы еще лет пять будем старыми. Все время кто-то что-то говорит, придумывает какие-то истории. Нет смысла все это брать во внимание, надо заниматься своим делом, работать и стремиться исправлять ситуацию после Евро. Надо показать болельщикам, что мы можем, стараемся и умеем играть в футбол. Надеюсь, получится, и болельщики повернутся лицом к российской сборной.

    Евро-2016 уже в прошлом. Нет смысла жить прошлым. Что нам, расплакаться в уголке и говорить, как все плохо? Надо подниматься», – сказал Березуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2016 00:17
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 19 сентября 2016, 17:52

      ...или в Кардифф!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 19 сентября 2016, 17:51

      "...Надо подниматься" и в Монако всей командой , а лучше в Братиславу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 6 августа 2016, 17:21

      Пусть сборная "поднимается", но без вас!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +74

      koka7751 6 августа 2016, 15:10

      Василий, сколько вы уже можете раз исправлять? Хватит, надоели, одно и тоже, каждое первенство в г..не! Уйдите тихо и тогда вам ни кто слово не скажет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      cskajeka 2 августа 2016, 20:57

      Спасибо,что не послал,а стремиться исправить ситуацию. (не как щатов,какорин и пафлушка момаиф)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 2 августа 2016, 12:41

      дело не проигрыше, а в вашем похеризме. "ну проиграли, ну и что" - вот что обидно. учитесь у вашего Вернблума, он почти каждый матч играет как последний в жизне. Боец!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 2 августа 2016, 11:48

      нет, нужно просто создать клуб анонимных футболистов сборной... чтоб в кружок садились и делились своими "достижениями"

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 2 августа 2016, 09:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пердун Берёза ...

      -6
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    • ...
      Рейтинг: +272

      Muhametshin 2 августа 2016, 09:24

      Надо делать по русски дать вам всем по макушкам и уволить.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 2 августа 2016, 08:54

      Да уйдете уже сами из сборной. Дайте дорогу молодым.

      1
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