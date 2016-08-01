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    Игнатьев: «Чорлука нужен «Спартаку». У клуба большие проблемы в обороне»

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отметил, что «Спартак» с приобретением у «Локомотива» Ведрана Чорлуки может решить проблемы в обороне.

    «Чорлука нужен «Спартаку». У «Спартака» большие проблемы в обороне, пропущенный гол от АЕК – тому подтверждение. Чорлука – это большой мастер, игрок такого уровня крайне необходим Аленичеву. Да и не только «Спартаку» пригодился бы Ведран. Не знаю, как в этой ситуации поступит «Локомотив». Неужели в очередной раз отдаст игрока, вокруг которого выстраивалась игра команды? Чорлука чрезвычайно важен железнодорожникам», – заявил Игнатьев.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    01.08.2016 11:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +300

      Zeff 1 августа 2016, 19:20

      А Локо камнем на дно пойдёт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      Fedor4uk 1 августа 2016, 15:31

      Зачем Чарли менять Локо на спам???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 1 августа 2016, 15:09

      Гол от АЕКа Ещенко привез.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 1 августа 2016, 12:44

      если его продадут, то всё, можно сворачиваться

      1
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