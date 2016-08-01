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    Селюк: «Ротенберг может продолжить карьеру в «Адмире Ваккер». У него статистика как у Месси»

    Защитник московского «Динамо» Борис Ротенберг может продолжить карьеру в Австрии. Как заявил агент футболиста Дмитрий Селюк, к игроку проявляет интерес «Адмира Ваккер».

    «Боря уже начал тренироваться, в ближайшее время примем окончательное решение о его будущем. Это мой единственный российский футболист, я очень бережно отношусь к его будущему. Боря не просто футболист, интересы которого я представляю. Это мой друг, товарищ и брат. Могу точно сказать, что с ним все будет хорошо. У нас есть несколько вариантов продолжения карьеры. В частности, есть официальное приглашение на подписание контракта от австрийского клуба «Адмира Ваккер», участвующего в еврокубках.

    Сейчас у него контракт с московским «Динамо». Может быть, Боря и задержится в «Динамо» до зимы или на сезон. Посмотрим, как будет проходить переговорный процесс с «Динамо». Надо отдать им должное: они всегда выполняли свои обязательства четко, точно и в срок.

    «Динамо» при Черчесове ни одной игры не проиграло с Борей в составе. В этом плане статистика Бори практически не хуже, чем у Месси. А статистика – упрямая вещь. Боре приходится гораздо тяжелее, чем многим футболистам, потому что любой успех Бори отождествляют с семьей, с фамилией. Но на самом деле Боря добивается этих успехов своим трудом», – заявил Селюк.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.08.2016 10:45
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +87

      Polilux 7 августа 2016, 20:37

      Лучше в Шинник !

      0
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 1 августа 2016, 16:06

      епть понятно кто Селюка под крыло взял и за какие заслуги...

      0
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 1 августа 2016, 15:27

      Статистика употребления слова "Боря" в интервью зашкаливает!

      5
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 1 августа 2016, 14:10

      Наимоднейший васюк Лионель приуныл,например)))

      1
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      Рейтинг: +42

      alboro 1 августа 2016, 13:59

      А Селюк тоже жоп...лиз .

      4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 1 августа 2016, 13:26

      По сути дела Селюк прав, пусть и сравнение с Месси выглядит комично. Борис Ротенберг добился всего именно своим трудом. И ног своих он не жалел, выбрав путь футболиста, а не столоначальника в офисе влиятельной родни. Пиком карьеры пока можно считать его выступление в черчесовском "Динамо", когда он вполне заслуженно вытеснил из основы Козлова. Пригодился он и бердыевскому "Ростову", ибо в вице-чемпионском сезоне провёл 15 игр. Он не так быстр, как нужно сегодня быть фланговому защитнику, но держит свою зону и нейтрализует опасность своим воротам отменно! И физическими данными для борьбы на втором этаже его Бог не обидел.

      -3
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 > cska-62 1 августа 2016, 16:07

      хочешь я скажу проще про успехи Бори? У него их нет. А статистика да, вещь упрямая.

      1
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      Рейтинг: +379

      o33uk > cska-62 1 августа 2016, 17:39

      Согласен с тобой Борис конечно игрок не топ уровня,но для РФПЛ вполне добротный, а весь этот гон при Черчесове поднимали те же недалёкие фанатюки которые скандировали Кобелев, Кобелев. Итог Ротенберг серебряный призёр РФПЛ, Саламыч победитель первенства Польши, Динамо в ФНЛ , а Кобелев там где был последние 3-4 года т.е. нигде.
      Вот и делайте выводы.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > o33uk 1 августа 2016, 18:36

      Да, результат налицо. И полностью справедлив, что сегодня бывает крайне редко. Ну а Ротенберг по своему уровню вполне может поиграть в доброй половине клубов РФПЛ, причём в основе.

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      Рейтинг: +66

      Kuban23 > o33uk 5 августа 2016, 14:42

      при такой логике у нас чемпионов страны в три раза больше чем официально известно :)))

      0
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 1 августа 2016, 13:24

      История про то какой Боря хороооший!!!

      4
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 1 августа 2016, 13:04

      Вообще плевать...

      4
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      Рейтинг: +69

      Tekken3 1 августа 2016, 12:52

      Ну так пусть остаётся и вернет динамо в рфпл

      0
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Tekken3 1 августа 2016, 12:57

      С каких пор защитники выводят команду в лигу выше?он же не нападающий.

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > narkozanos 1 августа 2016, 13:31

      С каких это пор только нападающие выводят команды в высшие дивизионы?

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      Рейтинг: -161

      narkozanos > джон базелон 1 августа 2016, 15:13

      С таких,что у барсы лучшее нападение в мире,вот они и выигрывают титулы,а защита хромает,это иногда видно по нелепым поражениям он Сельты и т.д

      0
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      Рейтинг: +379

      o33uk > narkozanos 1 августа 2016, 17:46

      Я думаю в Реале или Баварии на тебя как на идиота посмотрели бы.
      ЛЧ выиграл Реал, ЛЕ Севилья так что если следовать твоей логике и нападение у них хромает да и титулов не так и много.

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      Рейтинг: -161

      narkozanos > o33uk 1 августа 2016, 23:35

      Ты чё такой глупый,всегда побеждать нельзя,если даже судить по очкам,барса за 95-100 очков всегда,в той же Англии на 10-15 меньше,и голов забито тоже разница большая,как у Баварии

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > narkozanos 3 августа 2016, 22:52

      Ты привёл в пример лучшее нападение в мире!Речь идёт о повышении в классе,а не о победе в ЛЧ!А если взять ЛЧ,то Рамос сравнял счёт в финале и после этого Реал дожал Атлетико!Побеждает вся команда,а не одни нападающие!

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      Рейтинг: +850

      FaTeK1945ru 1 августа 2016, 12:49

      ...наша сборная сыграла на ЕВРО откровенно плохо ,вот если бы Борух Ротенберг играл то наверняка в финале играли. РПФЛ не отдавайте Боруха,он нам самим нужен ( у него и показатели лучше чем у Месси !!! ).

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