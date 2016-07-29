Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мак: «Зенит» амбициознее «Андерлехта», а российская лига сильнее бельгийской»

    Полузащитник «Зенита» Роберт Мак рассказал, почему отверг новое предложение «Андерлехта» и выбрал петербургский клуб.

    «Бельгийцы были настойчивы, и их предложение мне нравилось. «Андерлехт» – отличный клуб, но все же я решил, что «Зенит» более амбициозен, я чувствовал, что могу ему помочь. Кроме того, наш семейный совет решил, что в России нам будет лучше. Да и российская лига несколько сильнее, чем бельгийская. Собственно, вот факторы, сыгравшие ключевую роль.

    Я еще нахожусь в стадии решения вопроса с рабочей визой, поэтому, собственно, с «Локомотивом» и не сыграю. Слетаю ненадолго домой, улажу все эти дела, тогда и можно полноценно заняться подготовкой к матчам. Понятно, что просто так место в составе мне никто не отдаст, такого вообще нигде на свете не бывает. Поэтому буду стараться что есть силы убедить тренера, что именно я ему нужен», – сказал Мак.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.07.2016 12:10
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 29 июля 2016, 16:07

      Вот чешет! Бабло ты приехал заработать!!! Амбиции закончились после победы над глазго в 2008!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 29 июля 2016, 13:42

      зенька - это средненький проект)
      мак еще просто не знает)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen 29 июля 2016, 12:43

      такие причины для ключевой роли они начинают придумывать себе, когда соглашаются на большие бабки:)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +407

      18JG > VGreen 29 июля 2016, 13:23

      1,7 лямов в год - это большие? Ору в голос.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > 18JG 29 июля 2016, 13:54

      да, большие, для словацкого игрока, не хватающего звёзд с неба:)
      интересно, сколько ему в Андерлехте предлагали?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      geragera 29 июля 2016, 12:27

      кто бы сомнивался

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 29 июля 2016, 12:13

      «...а российская лига сильнее бельгийской»

      Это верно, но вот что-то наша сборная слабее бельгийской...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > lra 29 июля 2016, 13:46

      бомжатник точно слабей Андерлехта

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +244

      Grelas > REDWHITE_ 29 июля 2016, 14:51

      Матч с АЕКом пересмотри, а затем подумай, стоит ли хрюкать что-то по поводу Зенита, ущербный болельщик ущербного клуба.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +244

      Grelas > lra 29 июля 2016, 14:54

      Нет не пью, даже не знал о возможности его употребления до твоего комментария. А вот ты вижу дока по настойкам.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11