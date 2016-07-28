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    Мустафи может перейти из «Валенсии» в «Арсенал» за 25 миллионов

    Защитник «Валенсии» Шкодран Мустафи может продолжить карьеру в «Арсенале». По информации источника, испанский клуб готов отпустить футболиста в другой клуб за 25 миллионов евро, хотя сумма отступных, прописанная в его контракте, равняется 50 миллионам. Данный шаг со стороны «летучих мышей» вызван непопаданием команды в Лигу чемпионов.

    В прошедшем сезоне Мустафи провел за «Валенсию» в Примере 30 матчей, в которых забил два гола и заработал 13 желтых карточек.

    Источник: Mirror.co.uk

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    28.07.2016 21:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +244

      Grelas 29 июля 2016, 12:31

      Арсенал если и будет кого-то подписывать, то сделает это "на ленточке" по старой доброй традиции.

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 29 июля 2016, 07:55

      Хороший защитник.

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