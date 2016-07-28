Мустафи может перейти из «Валенсии» в «Арсенал» за 25 миллионов

Защитник «Валенсии» Шкодран Мустафи может продолжить карьеру в «Арсенале». По информации источника, испанский клуб готов отпустить футболиста в другой клуб за 25 миллионов евро, хотя сумма отступных, прописанная в его контракте, равняется 50 миллионам. Данный шаг со стороны «летучих мышей» вызван непопаданием команды в Лигу чемпионов.

В прошедшем сезоне Мустафи провел за «Валенсию» в Примере 30 матчей, в которых забил два гола и заработал 13 желтых карточек.