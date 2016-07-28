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    Промес может продолжить карьеру в «Интере»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес входит в сферу интересов «Интера». Как сообщает FC Inter News, миланский клуб рассматривает 24-летнего голландца в качестве усиления, однако в переговоры с красно-белыми пока не вступал.

    По данным Transfermarkt, стоимость Промеса составляет 12 миллионов евро. В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Спартак» в РФПЛ 30 матчей, в которых забил 18 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.07.2016 20:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 29 июля 2016, 15:15

      Daily Mail: Зенит согласовал трансфер Промеса,сумма отступных в контракте составит 12млн евро.
      Агент игрока не опровергает эту информацию

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 29 июля 2016, 10:24

      После игры на Кипре не стоит он таких денег.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 28 июля 2016, 23:40

      Думаю, что Промес стоит куда больше указанной суммы... И продавать его "Спартаку" нельзя, пока команда не выстроит игру... При, возможно, уже новом тренере... Если сейчас его продать, то можно повторить печальный путь "Динамо"...

      1
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 28 июля 2016, 22:49

      Очередная утка от бомбардира. В Интер, показвающий уже который год невзрачный футбол, он врят ли перейдёт.

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Apocalypse 29 июля 2016, 12:00

      конечно, какой там Интер, лучше останется в Спартаке, показывающий искрометный футбол)))
      Каким бы мертвым не был Интер в последние годы, он всегда был и будет сильнее спартака

      0
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      Рейтинг: +44

      Kareon 28 июля 2016, 22:29

      За 20 спокойно можно отдавать не думая

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 28 июля 2016, 20:55

      По данным трансфермаркт он вообще-то стоит 15 лямов...

      2
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