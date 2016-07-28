Промес может продолжить карьеру в «Интере»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес входит в сферу интересов «Интера». Как сообщает FC Inter News, миланский клуб рассматривает 24-летнего голландца в качестве усиления, однако в переговоры с красно-белыми пока не вступал.

По данным Transfermarkt, стоимость Промеса составляет 12 миллионов евро. В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Спартак» в РФПЛ 30 матчей, в которых забил 18 голов.