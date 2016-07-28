Игуаин: «Де Лаурентис толкнул меня на уход из «Наполи». Не хотел бы с ним провести и минуты»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин назвал президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса одной из причин своего ухода из неаполитанского клуба.

«Мои отношения с ним никогда не были хорошими, ведь его мышление не похоже на мое. Проблема была именно в Де Лаурентисе. Он толкнул меня на уход из «Наполи». Не хотел бы провести с ним и минуты. Я благодарен болельщикам «Наполи» и товарищам по команде. Но не ему», – сказал Игуаин.