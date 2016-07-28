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    Игуаин: «Де Лаурентис толкнул меня на уход из «Наполи». Не хотел бы с ним провести и минуты»

    Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин назвал президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса одной из причин своего ухода из неаполитанского клуба.

    «Мои отношения с ним никогда не были хорошими, ведь его мышление не похоже на мое. Проблема была именно в Де Лаурентисе. Он толкнул меня на уход из «Наполи». Не хотел бы провести с ним и минуты. Я благодарен болельщикам «Наполи» и товарищам по команде. Но не ему», – сказал Игуаин.

    Источник: Football Italia

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    28.07.2016 19:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +806

      тигрик 28 июля 2016, 19:53

      Ох ты...что бы так резко говорить о работодателе надо, чтоб те конкретно насолили

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