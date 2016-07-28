Уолкотт: «МЛС приближается к стандартам Премьер-лиги»

Нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт в преддверии товарищеского матча со сборной МЛС заявил, что считает американскую лигу вполне конкурентоспособной. Сам матч состоится 29 июля.

«Я вижу, что МЛС приближается к стандартам Премьер-лиги. В последнее время много игроков уехали из Англии в США. Уровень футбола по всему миру растет, и это как раз то, чего хотят руководители.

Когда я был маленьким, то я слышал о Матче всех звезд, но баскетбольных. Теперь для меня будет честью сыграть с лучшими игроками МЛС. Надеюсь, нам удастся показать, чего стоит английская Премьер-лига», – приводит слова футболиста ESPN.