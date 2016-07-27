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    Боатенг может продолжить карьеру в «Лас-Пальмасе»

    Экс-хавбек «Милана» Кевин-Принс Боатенг близок к тому, чтобы продолжить свои выступления в «Лас-Пальмасе». Футболист сборной Ганы уже встречался с президентом испанского клуба по этому поводу, и может пополнить состав желто-синих в течение этой недели.

    Напомним, этим летом истекло соглашение 29-летнего игрока с «россонери». В прошлом розыгрыше Серии А Боатенг принял участие в 11 матчах, отметившись одним голом и заработав одну желтую карточку.

    Источник: AS

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    27.07.2016 23:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 28 июля 2016, 08:26

      Покидала жизнь тебя...сиделбы лучше в Милане и не уходил никуда.

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 28 июля 2016, 00:48

      В Россию его за копейки

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