Боатенг может продолжить карьеру в «Лас-Пальмасе»

Экс-хавбек «Милана» Кевин-Принс Боатенг близок к тому, чтобы продолжить свои выступления в «Лас-Пальмасе». Футболист сборной Ганы уже встречался с президентом испанского клуба по этому поводу, и может пополнить состав желто-синих в течение этой недели.

Напомним, этим летом истекло соглашение 29-летнего игрока с «россонери». В прошлом розыгрыше Серии А Боатенг принял участие в 11 матчах, отметившись одним голом и заработав одну желтую карточку.