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    Лига чемпионов. «Русенборг» победил АПОЭЛ, «Астра» и «Копенгаген» сыграли вничью

    В матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Русенборг» добыл домашнюю победу над АПОЭЛом благодаря голам Гюткьяера и Скельвика. Киприоты смогли ответить на это забитым мячом Эфрема. В другой встрече «Астра» в родных стенах разошлась миром с «Копенгагеном».

    Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Первые матчи

    Русенборг (Норвегия) – АПОЭЛ (Кипр) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Гюткьяер, 23; 2:0 – Скельвик, 45; 2:1 – Эфрем, 67.

    Астра (Румыния) – Копенгаген (Дания) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ф. Тейшейра, 7; 1:1 – Делэни, 64.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.07.2016 22:18
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