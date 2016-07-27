Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Голубев: «Не знаю, уйдет ли Бердыев в сборную»

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал результат матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Андерлехтом» (2:2).

    «Я получил большое удовольствие от игры. Да, мы пропустили два мяча, но спорт есть спорт, жизнь рассудит. Я верю в общую победу «Ростова» независимо от ситуации, в нее нельзя не верить», – сказал Голубев.

    Также глава Ростовской области не стал комментировать слухи о возможном назначении Курбана Бердыева в сборную России.

    «Не знаю, уйдет ли Бердыев в сборную. Это надо разговаривать с ним, его тема», – заявил Голубев.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.07.2016 00:44
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 июля 2016, 18:46

      Не знаешь - молчи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +210

      castromen 27 июля 2016, 10:15

      Да,спорт есть спорт.Верим в Ростов. Бикиечу не стоит связываться с "мутным" РФС и окончательно переключиться в клубные дела,там делов еще тьма.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > castromen 27 июля 2016, 18:46

      Ага. тьма и муть.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11