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    Ловчев: «Раньше Акинфеев был непробиваем, а теперь он изредка выручает»

    Экс-игрок «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о голкипере ЦСКА и сборной России Игоре Акинфееве. Ветеран считает, что 30-летний страж ворот на сегодняшний день не демонстрирует свой прежний уровень, и это может быть связано с накопившейся психологической усталостью.

    «Конечно же, я буду пристально следить за Игорем. Столько про него говорят… Да, он изменился. Если раньше создавалось впечатление, что Акинфеев просто непробиваем, то теперь, кажется, он просто изредка выручает. Хочется, чтобы Игорь вернулся на тот свой уровень, чтобы заткнул всех. Акинфеев для меня был, есть и будет первым номером. У него есть школа, уверенность в себе. Но чувствуется, что ему не дали в свое время отдохнуть. Психологическая усталость появилась. И теперь он чувствует себя лучше.

    Сейчас соберется новая сборная, причем соберет ее бывший вратарь, и в ней Акинфееву приготовлена новая, более ответственная роль. Важно хорошо сыграть не только на чемпионате мира, но и уже в следующем году на Кубке конфедераций. Что касается клуба, в ЦСКА защита стареет и не становится лучше. И тут тоже нагрузка на Акинфеева возрастает», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.07.2016 17:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17

      Riko777 27 июля 2016, 09:43

      Да он и сейчас как стена, стоит Евро посмотреть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 26 июля 2016, 21:12

      Дебил.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +35

      Red Men 26 июля 2016, 19:57

      Какие бы ляпы он не допускал, он остаётся одним из лучших вратарей!
      Просто все пишут почему не выручает, про гребаный анти рекорд и т.д.
      А я вам вот что скажу: Вратарь зависит от защитников, так же как и они от него!
      Говорят сдал, так и защита у него не молодеет. Играл бы он в Реале или МЮ там совсем по другому смотрелся!!!

      1
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      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 26 июля 2016, 19:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Акинфеев иуда воротарь распиаренный досаев лутший воротарь мира сваим трудом докозал

      -5
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      ...
      Рейтинг: -7

      krisvan > Vasilii1958 27 июля 2016, 00:06

      у тебя все иуды

      0
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      Рейтинг: +395

      meiram 26 июля 2016, 19:27

      Акинфеев-лучший вратарь на сегодняшний день сборной России!

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 26 июля 2016, 19:08

      зато ловчев как был ...удаком так им и остался

      4
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      Рейтинг: +300

      Zeff 26 июля 2016, 18:51

      Практически не выручает. Посмотрите матч Порто-Зенит 2011 г. Вот там Малафеев выручал. А Акинфеев на пятую точку сядет, руки разведёт и всё. И это в лучшем случае. А сколько голов он в свои ворота привёз? Не счесть!

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