Паредес: «Никогда не хотел покидать «Рому»

Хавбек «Ромы» Леандро Паредес заявил, что не имеет желания покидать «волков». Напомним, ранее СМИ сообщали об интересе к 22-летнему аргентинцу со стороны «Зенита».

«Что с моим будущим? Ничего нового. Я остаюсь игроком «Ромы» и думаю исключительно о выступлениях за этот клуб. Я никогда и не хотел покидать Рим.

Составить конкуренцию «Ювентусу» будет нелегко, но наша команда тоже достаточно сильна», – цитирует Паредеса RomaNews.

Минувший сезон Паредес провел в аренде в «Эмполи», записав в свой актив два гола и одну результативную передачу в 33 поединках Серии А.