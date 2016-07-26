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    Паредес: «Никогда не хотел покидать «Рому»

    Хавбек «Ромы» Леандро Паредес заявил, что не имеет желания покидать «волков». Напомним, ранее СМИ сообщали об интересе к 22-летнему аргентинцу со стороны «Зенита».

    «Что с моим будущим? Ничего нового. Я остаюсь игроком «Ромы» и думаю исключительно о выступлениях за этот клуб. Я никогда и не хотел покидать Рим.

    Составить конкуренцию «Ювентусу» будет нелегко, но наша команда тоже достаточно сильна», – цитирует Паредеса RomaNews.

    Минувший сезон Паредес провел в аренде в «Эмполи», записав в свой актив два гола и одну результативную передачу в 33 поединках Серии А.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.07.2016 15:31
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