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    На чемпионате мира-2026 будет участвовать 40 команд

    Президент ФИФА Джанни Инфантино совершил рабочий визит в Нигерию. Во время проведения поездки он подтвердил намерение организации расширить число команд на чемпионатах мира до 40. Случиться это может в 2026 году.

    «Думаю, на чемпионате мира-2026 должно быть 40 команд, а среди восьми дополнительных мест по меньшей мере два должны представлять Африку», – сказал Инфантино.

    Напомним, что на данный момент в турнирах под эгидой ФИФА выступает 32 команды, в том числе пять из Африки, разделенные на 8 групп. Окончательное решение о числе команд на чемпионате мира-2026 будет принято в октябре.

    Источник: Marca

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    26.07.2016 08:54
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +997

      egrrr 31 августа 2016, 12:18

      Не портите ЧМ!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      barbardir 26 июля 2016, 13:37

      Давайте уж проведем чемпионат на все 200 стран мира, че мелочиться то

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      baltica 26 июля 2016, 12:25

      Да давайте уж всех!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +150

      Бмв525 26 июля 2016, 10:57

      Блин тут бы до 2018-2022 бы дожить с нашим то футбол а они уже от2026 думают .)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > Бмв525 26 июля 2016, 11:08

      Ну и ты бы подумал. Надо выбирать хозяина чемпионата, тот должен подготовиться к приему определенного количества команд, стадионы построить - чтоб хватило всем.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +150

      Бмв525 > Protosser 26 июля 2016, 11:51

      Да я понимаю всё...)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70

      Schmitt 26 июля 2016, 10:49

      наши не смогут отобраться

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 26 июля 2016, 10:12

      До плэй-оф можно будет такой ЧМ просто не смотреть. Чего уж там - даешь 100 команд!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 26 июля 2016, 10:02

      Неадекваты. Евро показало - к чему приводят такие расширения..
      Сознание себе там чем-то расширяют сидят..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 26 июля 2016, 09:39

      После расширения Евро этого следовало ожидать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 26 июля 2016, 09:38

      Это чтобы и Фареры попали туда. Вместе с Гибралтаром...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2773

      волчарик 26 июля 2016, 09:35

      это уже перебор

      0
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