Президент «Бешикташа»: «Милан» и Соса? Терроризм есть везде»

Душевное состояние полузащитника Хосе Сосы вызывает серьезную обеспокоенность у руководства «Бешикташа», которому принадлежат права на футболиста. Причиной тому – странное поведение футболиста.

«Душевное состояние Сосы вызывает беспокойство, что сказывается на его решениях. Когда он играл за нашу команду, то все было хорошо, но затем он стал менять свои решения. У него есть действующий контракт с нашим клубом, мы хотим защитить свою позицию.

«Бешикташ» – один из самых престижных клубов в мире. Если Соса хочет уйти, то другой клуб должен заплатить. Действия «Милана»? Терроризм есть везде, если вы хотите игрока, то вы можете просто поднять трубку телефона и позвонить», – заявил президент «Бешикташа» Фикрет Орман.

Турецкий клуб обратился в ФИФА с целью наказания для Хосе Сосы, который самовольно покинул «Бешикташ», отправившись в «Милан». Ранее сообщалось, что «Милан» договорился об этом трансфере.