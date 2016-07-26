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  • Президент «Бешикташа»: «Милан» и Соса? Терроризм есть везде»

Президент «Бешикташа»: «Милан» и Соса? Терроризм есть везде»

26 июля 2016, 08:46
4

Душевное состояние полузащитника Хосе Сосы вызывает серьезную обеспокоенность у руководства «Бешикташа», которому принадлежат права на футболиста. Причиной тому – странное поведение футболиста.

«Душевное состояние Сосы вызывает беспокойство, что сказывается на его решениях. Когда он играл за нашу команду, то все было хорошо, но затем он стал менять свои решения. У него есть действующий контракт с нашим клубом, мы хотим защитить свою позицию.

«Бешикташ» – один из самых престижных клубов в мире. Если Соса хочет уйти, то другой клуб должен заплатить. Действия «Милана»? Терроризм есть везде, если вы хотите игрока, то вы можете просто поднять трубку телефона и позвонить», – заявил президент «Бешикташа» Фикрет Орман.

Турецкий клуб обратился в ФИФА с целью наказания для Хосе Сосы, который самовольно покинул «Бешикташ», отправившись в «Милан». Ранее сообщалось, что «Милан» договорился об этом трансфере.

Источник: Football Italia
Турция. Суперлига Италия. Серия А Трансферы Бешикташ Милан Соса Хосе
Комментарии (4)
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Grelas
1469512728
При чем тут терроризм? Турки такие турки...
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Hangeldi
1469517258
Милан опять стариков набирает..... Опять будет гдето от 5-10 место
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FCQ
1469528665
Фикрет Орман прав это причина чтоб свалить во франци почти центральный стадион не взорвали
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