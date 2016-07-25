Ташуев: «В сборной России нет того, кто мог бы сравниться с мастерством Аршавина»

Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев выразил мнение, что в составе сборной России сейчас нет такого футболиста, который мог бы сравниться в мастерстве с полузащитником «Кайрата» Андреем Аршавиным.

«Моложе он не станет, но Аршавин стабилен, не теряет индивидуальности и продолжает качественно работать с мячом, о чем говорит его последний красивый гол. Мы проводили в «Кубани» специальное обследование: у Аршавина сумасшедший потенциал и хорошее здоровье, которое позволит играть еще несколько лет. Самое главное – физическое состояние, а по мастерству я и сейчас в сборной не вижу, кого можно сравнить с Аршавиным», – сказал Ташуев.