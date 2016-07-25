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  • Ташуев: «В сборной России нет того, кто мог бы сравниться с мастерством Аршавина»

Ташуев: «В сборной России нет того, кто мог бы сравниться с мастерством Аршавина»

25 июля 2016, 23:48
6

Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев выразил мнение, что в составе сборной России сейчас нет такого футболиста, который мог бы сравниться в мастерстве с полузащитником «Кайрата» Андреем Аршавиным.

«Моложе он не станет, но Аршавин стабилен, не теряет индивидуальности и продолжает качественно работать с мячом, о чем говорит его последний красивый гол. Мы проводили в «Кубани» специальное обследование: у Аршавина сумасшедший потенциал и хорошее здоровье, которое позволит играть еще несколько лет. Самое главное – физическое состояние, а по мастерству я и сейчас в сборной не вижу, кого можно сравнить с Аршавиным», – сказал Ташуев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Россия Кайрат Аршавин Андрей Ташуев Сергей
Комментарии (6)
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СОКОЛ САРАТОВ
1469480661
пока нет но будет
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Sashka Reshetov
1469480778
Аршавина нужно вернуть в сборную. Он мастер. И в России пока нет и не было игрока, сильнее и мастеровитее Андрея
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mutabor0992
1469491676
Походу паленки перепил Ташуев...В ларьке больше не покупай.Сходи в магаз.
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kykyi
1469504294
Прискорбно читать такое, то есть все в прошлом.
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karel77
1469506413
Давайте соберём сборную 2008 года...к 2018 ха-ха-ха
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