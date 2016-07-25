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    Гацкан: «Уверяю, что «Ростов» готов к матчу с «Андерлехтом» на 100 процентов»

    Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Андерлехта». Напомним, встреча состоится завтра на стадионе «Олимп-2» и начнется в 21:30 по московскому времени.

    – В Ростове-на-Дону сырая погода. Это плюс или минус для «Ростова»?

    – Обе команды будут в одинаковых условиях, поэтому сложно ответить на этот вопрос. Но я вас уверяю, что мы готовы на сто процентов.

    – У «Андерлехта» сильная атака, у «Ростова» – оборона. Получается, что все решится в центре поля?

    – Постараемся сделать так, чтобы в центральной зоне преимущество было на нашей стороне.

    – Сейчас у «Ростова» мало игроков, но они все сыгранные…

    – То, что мы почти весь прошлый сезон играли почти в таком состав – это плюс. Но пару ребят пропустили часть сборов, поэтому могут быть небольшие трудности. Мы будем стараться добиться положительного результата.

    Источник: ФК «Ростов»

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    25.07.2016 20:30
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 25 июля 2016, 23:35

      в ЛЧ не попадут!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      shuhomet 25 июля 2016, 22:42

      Будет из Андерлехта дырка

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 25 июля 2016, 21:07

      УДАЧИ ВАМ САША

      1
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