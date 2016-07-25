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    Петреску: «Наша задача – выход в РФПЛ»

    Главный тренер «Кубани» Дан Петреску дал оценку игре своей команды в стартовых матчах первенства ФНЛ.

    – «Кубань» тяжело начала сезон: две ничьи и поражение. С чем это связано?

    – За исключением трех игроков у нас собралась практически новая команда. Сейчас мы, можно сказать, знакомимся, притираемся друг к другу. На фоне не самых удачных результатов это выглядит не очень хорошо. Но от этого не уйти. И пока в этом основная проблема, которая переносится и на поле.

    Создаем достаточно моментов, но не доводим их до логического завершения. Поэтому хочу, чтобы в линии атаки у нас появились два-три иностранца, которые смогли бы это сделать. Сроки поджимают. Главная проблема при поиске хороших нападающих – это соблюдение баланса в цене и качестве. Хорошие форварды, как правило, очень дорого стоят.

    – Как оцените игру Обухова, который пришел в «Кубань» этим летом из «Спартака»?

    – Ему было непросто играть против «Спартака-2». Все-таки вернулся туда, где вырос как игрок. Непростой момент в его жизни. Плюс сказалось то, что он присоединился к нашей команде не в лучшем физическом состоянии. Надеюсь, в ближайших матчах он доберет кондиции.

    – Перед вами стоят все те же задачи – выход в РФПЛ?

    – Естественно. Хотя по тому, как мы начали сезон, сложно предположить, что будет дальше. Сейчас нам необходимо как можно скорее добиться победы. Чтобы в моральном плане стало легче.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.07.2016 06:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +281

      serhz 26 июля 2016, 12:27

      Выход в РФПЛ в другой стороне турнирной таблицы !!

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 26 июля 2016, 12:12

      наша задача играть ничейки

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 25 июля 2016, 11:33

      После трех матчей задача поменялась. Теперь нужно остаться в ФНЛ, а то ПФЛ это даже не дно, а ниже.

      1
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      Рейтинг: +148

      lex_ex 25 июля 2016, 09:27

      удачи!

      0
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      Рейтинг: +691

      retiremen 25 июля 2016, 08:32

      Исходя из методов руководства командой, товарищ Петреску, уже должен быть в отставке. По разным причинам: плохая дисциплина, не искренняя улыбка, медленная походка, жаркая погода и тд. На Кубани к сожалению поставили крест. Теперь это команда второй половины таблицы ФНЛ с заявленными амбициями на участие в лиге чемпионов. Ну не любит спорт нынешнее руководство края, что ты тут поделаешь. Радует, что Галицкий не руководство края.

      3
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 25 июля 2016, 08:00

      Стартовали отвратительно...Так если продолжать, то и из ФНЛ. можно вылететь

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