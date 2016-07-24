Овчинников: «Широков стоит в одном ряду со многими нашими выдающимися футболистами»

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал решение бывшего полузащитника армейцев Романа Широкова завершить футбольную карьеру.

«Могу сказать о нем только хорошее. Он на протяжении всей своей карьеры показывал прекрасную игру, был лидером команд, в которых играл, был лидером национальной сборной. Его карьера более чем успешная. Я желаю ему всего самого хорошего на новом месте работы, его нужно поблагодарить за тот вклад, который он внес в российский футбол. Он очень умный игрок, который мог отдать последнюю передачу, его лидерские качества находились на высоком уровне. Он стоит в одном ряду со многими нашими выдающимися футболистами.

В ЦСКА у него все получилось, просто, может быть, тактика команды или его форма в текущий момент не давала ему играть в основном составе. Но это нормальное явление в футболе, конкурентная среда. Но при этом он внес огромный вклад в чемпионство, и мы, как тренеры, это высоко ценим», – сказал Овчинников.