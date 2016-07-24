Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Овчинников: «Широков стоит в одном ряду со многими нашими выдающимися футболистами»

Овчинников: «Широков стоит в одном ряду со многими нашими выдающимися футболистами»

24 июля 2016, 17:54
10

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал решение бывшего полузащитника армейцев Романа Широкова завершить футбольную карьеру.

«Могу сказать о нем только хорошее. Он на протяжении всей своей карьеры показывал прекрасную игру, был лидером команд, в которых играл, был лидером национальной сборной. Его карьера более чем успешная. Я желаю ему всего самого хорошего на новом месте работы, его нужно поблагодарить за тот вклад, который он внес в российский футбол. Он очень умный игрок, который мог отдать последнюю передачу, его лидерские качества находились на высоком уровне. Он стоит в одном ряду со многими нашими выдающимися футболистами.

В ЦСКА у него все получилось, просто, может быть, тактика команды или его форма в текущий момент не давала ему играть в основном составе. Но это нормальное явление в футболе, конкурентная среда. Но при этом он внес огромный вклад в чемпионство, и мы, как тренеры, это высоко ценим», – сказал Овчинников.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Широков Роман Овчинников Сергей
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СЛАВА 81
1469374103
В России есть выдающиеся футболисты ? Мы так любим возносить никчемных игроков.
Ответить
nik55
1469378749
в одном ряду с кем с овчинниковым--тогда да
Ответить
каа
1469385042
Переход в спартак свел его заслуги на нет ...((( Удачи Роме во всех начинаниях...
Ответить
VVM1964
1469389511
МОЖНО БЫТЬ ХОРОШИМ ИГРОКОМ , А ЧЕЛОВЕКОМ .... ТАК СЕБЕ .
Ответить
кошмарик
1469391358
здесь Серега погорячился..
Ответить
Каратель помойников
1469416698
широков сейчас стоит в одном ряду в очереди в пивнарь)
Ответить
Виталич
1469421252
да хороший футболист..не топ ..но добротный..
Ответить
Garrincha58
1469427508
а кто у нас выдающиеся футболисты? в России их просто нет и не было, а вот во время СССР их два три не больше
Ответить
Главные новости
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
23:19
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
23:08
2
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
22:58
Фото44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
21:52
1
Реакция Бубнова на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
21:44
5
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
21:21
6
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
20:47
5
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
20:38
7
Бубнов высмеял Слуцкого
20:30
6
Раскрыт следующий клуб Неймара
20:16
Все новости
Все новости
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
21:21
6
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
19:57
15
Ташуев вынес вердикт Батракову
19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
19:14
4
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
18:33
12
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
17:48
3
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
16
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
16:59
13
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
2
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
16:16
1
Шалимов встал на защиту Тюкавина, не забившего ни одного гола в 4 матчах сезона
15:50
4
Бабаев – о тренере ЦСКА Игдисамове: «Мы готовы терпеть»
15:20
5
Генич ответил, есть ли «откровенные пассажиры» в новом сезоне РПЛ
14:56
3
Абаскаль оценил перспективы «Спартака» стать чемпионом РПЛ
14:50
4
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
14:40
1
Слуцкий прокомментировал появление нового вратаря в ЦСКА
14:30
В ЦСКА назвали условие для возможного ухода Мусаева
13:55
6
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
13:47
«Зенит» улучшил предложение по Карпукасу
13:26
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+