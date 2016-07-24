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    Петреску: «К российскому футболу у меня особенное отношение»

    Главный тренер «Кубани» Дан Петреску признался, что хорошо чувствует себя в России, а также отметил, что намерен выйти с краснодарской командой в РФПЛ.

    «После «Динамо» я поработал и в Катаре, и в Китае, но лучше всего ощущаю себя именно в России. Как в работе, так и в общении с людьми. Да даже к российскому футболу у меня особенное отношение.

    Главная задача – выйти в РФПЛ. Но по тому, как мы начали, сложно предположить, что будет дальше. Нужно как можно быстрее выкарабкаться, добиться побед. Тогда морально будет полегче», – сказал Петреску.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.07.2016 12:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +577

      yurdin 26 июля 2016, 20:48

      Пусть Кубань финиширует второй после Динамо. Дану удачи!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      kabuzyaka 24 июля 2016, 12:53

      Кубань мы в тебя верим!!!! Петреску, сделайте наш клуб лучшим.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +286

      Igorello97 > kabuzyaka 24 июля 2016, 13:04

      Последние результаты не впечатляют.

      0
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