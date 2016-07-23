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    Игнатьев: «Отсутствие Халка и Витселя сказывается на игре «Зенита»

    Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлением после поединка за Суперкубок между ЦСКА и «Зенитом» (0:1). Специалист отметил, что изменения в игре петербуржцев с приходом Мирчи Луческу пока не видны. Также, по его словам, отсутствие уехавшего в Китай нападающего Халка и хавбека Акселя Витселя, оставшегося вне заявки на эту игру, в значительной мере сказалось на качестве футбола сине-бело-голубых.

    – Игра мне понравилась, потому что она первая. Мы соскучились по большому футболу. Если говорить об игре, команды еще не вышли на свой уровень. К тому же давило психологическое состояние, которое бывает, когда две равные команды боятся допустить ошибки. Поэтому не было скоростей. Во втором тайме мы увидели более открытый и динамичный футбол. Но мало что получалось в атаке.

    – Как вам первый матч «Зенита» под руководством Луческу? Вы заметили какие-то изменения в игре команды?

    – У него было мало времени, поэтому сказать, что есть какие-то очень заметные изменения я не могу. Питерцы больше стали контролировать мяч, иногда даже в ущерб атаке. А в целом глобальных изменений ждать сложно.

    – Это был первый матч без Халка. Чувствуется, что его не хватало?

    – Конечно. Без Витселя и Халка им гораздо сложнее. Это были два великих футболиста. Было заметно их отсутствие.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.07.2016 22:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 24 июля 2016, 09:15

      да я бы не сказал.наоборот зенит повеселее выглядит

      0
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      Рейтинг: +24

      lekolya 23 июля 2016, 23:21

      Не понимаю, какой матч смотрел Игнатьев, зенит в этой игре выглядел заведенным, бегающим, по сравнению с прошлым сезоном и не увидеть этого мог только слепой. И считаю, что благодаря отсутствию Витселя и Халка зенит преобразился, наконец-то вся команда забегала, а не только Халк, и Витселя хорошо что нет, так как вечно тормозил атаку.

      4
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      Рейтинг: +2773

      волчарик > lekolya 23 июля 2016, 23:36

      дед спал а ему из газеты позвонили-он и высказал свое авторитетное мнение

      2
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 23 июля 2016, 23:08

      Сказалось самым лучшим образом!Я понимаю,что это только один матч,и неизвестно, что будет дальше,но куда лучше строить командную игру,чем заставлять 10 человек работать на одного.

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