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    «Наполи» интересуется Тевесом

    «Наполи» рассматривает вариант с приобретением нападающего «Бока Хуниорс» Карлоса Тевеса. Аргентинец по замыслу руководства «адзурри» должен заменить в команде Гонсало Игуаина, следующим местом карьеры которого, вероятно, станет «Ювентус».

    Напомним, 32-летний игрок уже имеет опыт выступлений в Серии А в составе туринского гранда. Сам форвард уже признавался, что хочет вернуться в Европу.

    В текущем сезоне Тевес провел 25 поединков, записав в свой актив девять голов и четыре результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    23.07.2016 19:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 23 июля 2016, 20:12

      Перекати поле, но при этом отличный игрок.

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