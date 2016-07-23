Кагарлицкий: «Мамаев с Кокориным могут тратить свои заработанные деньги как хотят»

Нападающий хоккейного клуба «Северсталь» Дмитрий Кагарлицкий поделился мнением о поведении футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева, посетивших вечеринку в ночном клубе в Монте-Карло после провального выступления национальной команды на Евро-2016. По словам хоккеиста, нет ничего плохого в том, что игроки тратят заработанные деньги так, как посчитают нужным.

«Как отношусь к поведению Мамаева и Кокорина? Спокойно отношусь. Во-первых, так и не понятно – сами они устраивали эту вечеринку или же были там случайными гостями. Во-вторых, это их деньги, которые они заработали. Не украли. И как ими распоряжаться – решать только им и никому другому. Если захотят – пусть хоть сожгут. Их дело. У кого на что хватает фантазии», – сказал Кагарлицкий в интервью официальному сайту череповецкого клуба.