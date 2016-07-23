Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кагарлицкий: «Мамаев с Кокориным могут тратить свои заработанные деньги как хотят»

Кагарлицкий: «Мамаев с Кокориным могут тратить свои заработанные деньги как хотят»

23 июля 2016, 00:29
4

Нападающий хоккейного клуба «Северсталь» Дмитрий Кагарлицкий поделился мнением о поведении футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева, посетивших вечеринку в ночном клубе в Монте-Карло после провального выступления национальной команды на Евро-2016. По словам хоккеиста, нет ничего плохого в том, что игроки тратят заработанные деньги так, как посчитают нужным.

«Как отношусь к поведению Мамаева и Кокорина? Спокойно отношусь. Во-первых, так и не понятно – сами они устраивали эту вечеринку или же были там случайными гостями. Во-вторых, это их деньги, которые они заработали. Не украли. И как ими распоряжаться – решать только им и никому другому. Если захотят – пусть хоть сожгут. Их дело. У кого на что хватает фантазии», – сказал Кагарлицкий в интервью официальному сайту череповецкого клуба.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Zeff
1469223966
Единственно, что заработал Кокорин, играя за Зенит и в сборной; так это только хорошего пинка и вон из команды.
Ответить
ДАША Д
1469239561
Если бы еще результат давали....
Ответить
Asbjorn
1469247143
Ну просто все разные люди,кто то в Монте Карло шикует,а кто то детей усыновляет с ограниченными способностями
Ответить
Главные новости
Фото44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
21:52
1
Реакция Бубнова на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
21:44
2
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
21:21
6
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
20:47
4
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
20:38
7
Бубнов высмеял Слуцкого
20:30
6
Раскрыт следующий клуб Неймара
20:16
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
19:57
15
Ташуев вынес вердикт Батракову
19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
19:35
1
Все новости
Все новости
В «Монако» приняли решение по Погба
21:41
1
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
20:58
Бубнов высмеял Слуцкого
20:30
6
Раскрыт следующий клуб Неймара
20:16
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
19:57
15
Ташуев вынес вердикт Батракову
19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
19:14
4
Команда Мусагалиева вылетела из Кубка России, пропустив на 93-й минуте
19:00
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
18:33
12
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
18:18
2
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
17:59
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
17:48
2
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
17:37
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
15
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
17:09
7
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
16:59
12
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
1
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
16:16
1
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
16:09
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+