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    Аленичев: «Последний контрольный матч «Спартака» получился скомканным»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев отметил, что команда была готова к продолжению контрольной игры со «Штутгартом» несмотря на резко ухудшившиеся погодные условия. Тем не менее, главный судья не позволил этого сделать. К тому моменту, как матч был прерван, «швабы» выигрывали с минимальным счетом (1:0). Напомним, что по окончании первого тайма в Грассау разыгрался сильный ливень.

    «Мы были готовы продолжать игру и уведомили об этом судью. Однако арбитр от своего первоначального решения, к нашему удивлению, не отказался. В итоге заключительный контрольный матч получился скомканным, о чем мы искренне сожалеем», – сказал Аленичев.

    Источник: ФК «Спартак»

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    22.07.2016 20:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 23 июля 2016, 05:28

      Лишь бы в ЛЕ так не получилось.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11231

      alp 22 июля 2016, 21:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      спартак выглядит скомканным уже 15 лет...

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +79

      dmitri80 22 июля 2016, 21:17

      Ну и ладно, травм меньше

      3
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