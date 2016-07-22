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    Паредес отказался от перехода в «Зенит»

    Агент Юрген Шерер, представляющий интересы полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса, сообщил, что его клиент точно не перейдет в «Зенит». Ранее сообщалось, что петербургский клуб сделал «волкам» предложение о приобретении аргентинца в размере 20 миллионов евро.

    В прошлом розыгрыше Серии А 22-летний игрок, выступавший на правах аренды в «Эмполи», принял участие в 33 играх, записав на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.

    «Могу заверить, что Паредеса не будет в «Зените», он туда не перейдет. Поступало ли от петербургского клуба конкретное предложение по нему? Не готов это комментировать. Леандро остается игроком «Ромы», – сказал Шерер.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    22.07.2016 19:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 22 июля 2016, 21:16

      Он не стоит 20 лямов , пускай оставят себе .Рома его либо в аренду снова отдаст ,либо в большинстве матчей чемпионата ,на скамью посадит.

      5
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 22 июля 2016, 21:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      И это правильно :-) чувак не ведется на бабло

      -5
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      Рейтинг: +105

      AnayTMN 22 июля 2016, 20:36

      Нет ЛЧ- нет желания.

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