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    Марсело надеется, что Роналду успеет восстановиться к Суперкубку УЕФА

    Защитник «Реала» Марсело выразил надежду, что лидер мадридского клуба Криштиану Роналду успеет восстановиться от полученной травмы к матчу за Суперкубок УЕФА с «Севильей». Напомним, встреча состоится 9 августа в Тронхейме.

    «Мне неизвестна подробная информация о травме, которую получил Роналду, но я надеюсь, что он будет готов к Суперкубку.

    Мы являемся действующими победителями Лиги чемпионов, но теперь нашей команде нужно работать еще усерднее. «Реал» хочет выигрывать еще больше титулов», – сказал Марсело.

    Источник: Goal.com

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    22.07.2016 10:28
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