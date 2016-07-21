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«Реал» готовит предложение по трансферу Погба

21 июля 2016, 01:42
7

«Реал» намерен составить серьезную конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за хавбека «Ювентуса» Поля Погба. «Сливочные» готовят предложение, от которого не смогут отказаться ни клуб, ни игрок.

Напомним, сегодня появилась информация, что манкунианцы согласовали трансфер француза с туринским клубом, сумма сделки при этом составит 120 миллионов евро. Однако, как сообщают СМИ, 23-летний игрок больше склоняется к переходу именно в стан мадридцев, несмотря на то, что ранее он заявлял о желании присоединиться к «красным дьяволам».

Отметим, что руководство «старой синьоры» непрочь добавить к сумме трансфера дополнительные бонусы, а также еще 20 миллионов евро в качестве комиссионных агенту Погба Мино Райоле.

Источник: Football Italia
Испания. Примера Италия. Серия А Ювентус Реал Погба Поль
Комментарии (7)
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acer2003
1469077207
Погба явный дебил по характеру и амбициями. Вернётся ему ещё. Нигер долбаный
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Ден 781
1469078019
Достали с этим Погба уже
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Luis Figo
1469081097
Пусть покупают, через год в аренду отдадут, а еще через год обратно кому нибудь еле еле продадут двукратно понизив цену )) Очередной Балотелли! По игре за сборную он не стоит таких денег помине! ИМХО!
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World_football
1469089623
Пошли вы все болтуны,некуда ое не перейдет,утки
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tima0898
1469097561
Пусть в МЮ идёт. Там Златан с ним поговорит.)
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