«Реал» готовит предложение по трансферу Погба

«Реал» намерен составить серьезную конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за хавбека «Ювентуса» Поля Погба. «Сливочные» готовят предложение, от которого не смогут отказаться ни клуб, ни игрок.

Напомним, сегодня появилась информация, что манкунианцы согласовали трансфер француза с туринским клубом, сумма сделки при этом составит 120 миллионов евро. Однако, как сообщают СМИ, 23-летний игрок больше склоняется к переходу именно в стан мадридцев, несмотря на то, что ранее он заявлял о желании присоединиться к «красным дьяволам».

Отметим, что руководство «старой синьоры» непрочь добавить к сумме трансфера дополнительные бонусы, а также еще 20 миллионов евро в качестве комиссионных агенту Погба Мино Райоле.