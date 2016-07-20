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    Демба Ба не собирается завершать карьеру

    Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Демба Ба не собирается завершать свою профессиональную карьеру после страшной травмы, полученной в матче чемпионата Китая с «Шанхай СИПГ» (2:1). Он пообещал приложить все усилия, чтобы вернуться на поле к следующему сезону.

    «У меня действительно очень серьезная травма. Но я уверен, что смогу преодолеть эти испытания. И я точно не собираюсь завершать карьеру. Я хотел, чтобы мне сделали операцию в Европе, но когда узнал, что это невозможно, нашел врача в Китае.

    История знает примеры, когда игроки возвращались после таких травм. Например, Бен Арфа. У меня раньше тоже были серьезные травмы. Я чувствую, что смогу вернуться на поле быстрее, чем тогда», – цитирует RMC слова футболиста.

    Напомним, что сезон в Китае закончится в ноябре, а следующий начнется в марте будущего года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2016 09:15
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