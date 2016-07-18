Пеев: «Черчесов может спасти сборную России»

Да,Жора,зрелищный и атакующий футбол нас ожидает. Как в московском Динамо....гм.Беготня до сблёва и почти нет комбинаций.Вальбуэна,поди,до сих пор ночью вскакивает,плачет.
Экс-игрок «Амкара» Георги Пеев прокомментировал информацию о назначении на пост главного тренера сборной России Станислава Черчесова, под руководством которого ранее выступал в пермском клубе.
«Черчесов может спасти сборную России, это очень сильный тренер. Он лидер по натуре – человек, который ведет других за собой. Он хорошо понимает футбол. У него есть знания, конкретные и понятные требования к футболистам, четкое видение игры. Саламыч умеет научить игроков делать то, что нужно.
Даже когда между нами случилось недопонимание, мы сумели найти общий язык. До сих пор созваниваемся и переписываемся. Считаю, что это хороший выбор. Не думаю, что Черчесов будет играть от обороны. Уверен, при нем сборная России будет показывать зрелищный футбол», – заявил Пеев.