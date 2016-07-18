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    Пеев: «Черчесов может спасти сборную России»

    Экс-игрок «Амкара» Георги Пеев прокомментировал информацию о назначении на пост главного тренера сборной России Станислава Черчесова, под руководством которого ранее выступал в пермском клубе.

    «Черчесов может спасти сборную России, это очень сильный тренер. Он лидер по натуре – человек, который ведет других за собой. Он хорошо понимает футбол. У него есть знания, конкретные и понятные требования к футболистам, четкое видение игры. Саламыч умеет научить игроков делать то, что нужно.

    Даже когда между нами случилось недопонимание, мы сумели найти общий язык. До сих пор созваниваемся и переписываемся. Считаю, что это хороший выбор. Не думаю, что Черчесов будет играть от обороны. Уверен, при нем сборная России будет показывать зрелищный футбол», – заявил Пеев.

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.07.2016 23:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 21 июля 2016, 11:28

      Да,Жора,зрелищный и атакующий футбол нас ожидает. Как в московском Динамо....гм.Беготня до сблёва и почти нет комбинаций.Вальбуэна,поди,до сих пор ночью вскакивает,плачет.

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      Рейтинг: +158

      dimon2602 19 июля 2016, 06:50

      Одно радует,хоть своего назначили а не истранюгу

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      Рейтинг: +293

      VVK13 19 июля 2016, 00:23

      да правильно или его или валеру надо, короче чтоб пизди...л их кто то иначе не будут играть и не разгонять, а всю эту шушеру отдать саламычу он расскажет им что да как

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