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    Источник: «Говорить, что Черчесов будет главным тренером сборной, преждевременно»

    Источник, знакомый с ситуацией, прокомментировал информацию о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной России.

    «Черчесов – единственный тренер, с которым РФС сейчас ведет переговоры, они находятся на заключительной стадии, велика вероятность, что именно он возглавит сборную России. Но говорить, что он на 100% будет новым главным тренером команды, преждевременно, остались нюансы, которые еще не согласованы. Возможно, окончательная договоренность будет достигнута в самое ближайшее время», – заявил источник.

    Источник: ТАСС

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    18.07.2016 23:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +97

      serzhio1 18 июля 2016, 23:43

      Если он возглавит сборную, то я вообще перестану наши игры смотреть. Будут играть, а я буду Россия Голландия с евро 2008 пересматривать. А потом буду узнавать результат и говорить что ничего не пропустил)

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