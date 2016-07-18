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    «Боруссия» намерена расстаться с Блащиковски

    Руководство дортмундской «Боруссии» приняло решение выставить на трансфер хавбека Якуба Блащиковски. 30-летний игрок, по всей вероятности, сменит команду во время летнего трансферного окна. Срок действия соглашения полузащитника сборной Польши истекает в 2018 году. Ранее сообщалось, что одним из претендентов на футболиста является «Ливерпуль».

    В минувшем сезоне Блащиковски на правах аренды защищал цвета «Фиорентины». В составе «фиалок» он провел лишь 15 поединков в Серии А, записав в свой актив два забитых мяча и одну голевую передачу.

    Источник: Kicker.de

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    18.07.2016 15:57
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