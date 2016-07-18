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  • Ибрагимович: «Если король в Манчестере уже есть, то я буду его богом»

Ибрагимович: «Если король в Манчестере уже есть, то я буду его богом»

18 июля 2016, 14:54
24

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович с иронией отреагировал на слова экс-капитана «красных дьяволов» Эрика Кантона, заявившего, что швед может примерить на себя звание принца Манчестера, так как король в городе уже имеется. Напомним, что именно французу принадлежало столь почетное прозвище во времена его выступлений за манкунианцев.

«Я испытываю большое уважение к Кантона и слышал его слова. Но я не собираюсь быть королем Манчестера, я буду его богом!», – цитирует Ибрагимовича Bleacher Report.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ибрагимович Златан
Комментарии (24)
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Kulima
1468843200
Ибра, как всегда, в своем репертуаре
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kykyi
1468843979
Хорош кривляться, посмотрим на что ты способен в АПЛ. Это тебе не с "лягушатниками" финты нарезать.
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acer2003
1468844112
Хвастун ))))
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artem 81
1468845874
крассава
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mutabor0992
1468846263
Вот мля началось....Павлин и попугай в команде уже есть.Посмотрим как они играть будут.А то триндеть,не мешки таскать.
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ManUtd-Volgograd
1468846609
Ибра в клоуна и пиздабола превращается. Взяли эту абузу для пиара команды. Будет часто играть в основе, опять в ЛЧ не попадем!
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triton004
1468847350
Заи.ал писаться,суперзведа хренова
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Витус Беринг
1468851843
Правильно, не хрен перцовать !!!
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LMI
1468854613
Смотри не обделайся от натуги :)
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Apocalypse
1468857777
Ты был, есть и будешь проституткой, шлюхающейся из команды в команду.
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