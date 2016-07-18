Ибрагимович: «Если король в Манчестере уже есть, то я буду его богом»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович с иронией отреагировал на слова экс-капитана «красных дьяволов» Эрика Кантона, заявившего, что швед может примерить на себя звание принца Манчестера, так как король в городе уже имеется. Напомним, что именно французу принадлежало столь почетное прозвище во времена его выступлений за манкунианцев.

«Я испытываю большое уважение к Кантона и слышал его слова. Но я не собираюсь быть королем Манчестера, я буду его богом!», – цитирует Ибрагимовича Bleacher Report.