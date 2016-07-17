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    Спаллетти: «Переход Игуаина в «Ювентус» пойдет на пользу всей Серии А»

    Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти выразил мнение, что возможный переход нападающего «Наполи» Гонсало Игуаина в «Ювентус» пойдет на пользу всему чемпионату Италии.

    «На мой взгляд, переход Игуаина в «Ювентус» повысит уровень чемпионата Италии. Благодаря этому приобретению амбиции туринского клуба заметно вырастут: они снова смогут выиграть чемпионство и побороться за Лигу чемпионов. А «Наполи» на вырученные от продажи деньги приобретет еще пять-шесть хороших игроков, что сделает команду еще сильнее», – сказал Спаллетти.

    Источник: Football Italia

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    17.07.2016 23:28
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 17 июля 2016, 23:43

      Врядли состоится переход

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 17 июля 2016, 23:29

      +

      0
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