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    Коллина считает, что Пайе не виноват в травме Роналду

    Известный футбольный арбитр Пьерлуиджи Коллина разобрал эпизод с травмой нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в финале Евро-2016.

    «Пайе действительно нарушал правила на Роналду, это был фол. Но заслуживал ли он желтой карточки? Спорно. Игроки столкнулись колено в колено. Это несчастный случай. Пайе не виноват», – сказал Коллина.

    Напомним, что столкновение между Пайе и Роналду произошло в первом тайме. После этого эпизода португальский форвард не смог продолжить встречу и был заменен. Многие болельщики упрекали Пайе в умышленном нанесении травмы своему сопернику.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    17.07.2016 17:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +121

      murealbest 17 июля 2016, 20:51

      Пайе за те 20 минут 3 раза срубал Роналду, а на 4 - получилась травма.
      Тайм пересмотрите, "арбитр"
      Это все случайно??

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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 17 июля 2016, 18:29

      португалия победила и это главное. роналду рад.

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