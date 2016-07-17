Коллина считает, что Пайе не виноват в травме Роналду

Пайе за те 20 минут 3 раза срубал Роналду, а на 4 - получилась травма.
Тайм пересмотрите, "арбитр"
Это все случайно??
Известный футбольный арбитр Пьерлуиджи Коллина разобрал эпизод с травмой нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в финале Евро-2016.
«Пайе действительно нарушал правила на Роналду, это был фол. Но заслуживал ли он желтой карточки? Спорно. Игроки столкнулись колено в колено. Это несчастный случай. Пайе не виноват», – сказал Коллина.
Напомним, что столкновение между Пайе и Роналду произошло в первом тайме. После этого эпизода португальский форвард не смог продолжить встречу и был заменен. Многие болельщики упрекали Пайе в умышленном нанесении травмы своему сопернику.