Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Капелло может возглавить «Интер»

    Бывший наставник сборной России Фабио Капелло может вернуться к тренерской карьере и возглавить «Интер». Такая вероятность может перерасти в действительность если нынешний наставник миланского клуба Роберто Манчини покинет команду.

    Ранее сообщалось, что Манчини хочет уйти из «Интера» и поработать с одной из национальных команд, среди которых называется и сборная России.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.07.2016 10:41
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 17 июля 2016, 15:01

      Капелло - тренер-чемпион! С его приходом любой клуб усилится заметно, сборная России не в счет, они безнадежны, никто не поможет! Зря только иммидж себе испортил, согласившись работать с этой сбродной........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 17 июля 2016, 11:48

      Все никак не угомонится дедуля)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11