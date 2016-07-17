Капелло может возглавить «Интер»

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло может вернуться к тренерской карьере и возглавить «Интер». Такая вероятность может перерасти в действительность если нынешний наставник миланского клуба Роберто Манчини покинет команду.

Ранее сообщалось, что Манчини хочет уйти из «Интера» и поработать с одной из национальных команд, среди которых называется и сборная России.