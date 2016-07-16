Креспо: «В поражениях Аргентины нет вины Месси»

Экс-форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо прокомментировал игру Лионеля Месси в составе национальной команды.

«Аргентина может конкурировать с другими командами. В каждом из трех последних турниров мы доходили до финала. В решающем матче можно проиграть, но команда, которая дошла до финала, точно конкурентоспособная.

Месси? Он лучший игрок мира. Ему просто не повезло. В поражениях нет его вины», – заявил Креспо.