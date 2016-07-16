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    Креспо: «В поражениях Аргентины нет вины Месси»

    Экс-форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо прокомментировал игру Лионеля Месси в составе национальной команды.

    «Аргентина может конкурировать с другими командами. В каждом из трех последних турниров мы доходили до финала. В решающем матче можно проиграть, но команда, которая дошла до финала, точно конкурентоспособная.

    Месси? Он лучший игрок мира. Ему просто не повезло. В поражениях нет его вины», – заявил Креспо.

    Источник: Goal.com

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    16.07.2016 22:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 17 июля 2016, 04:33

      чем он лучший? В Барсе любой лупит колы. Перейди Месси в какой-нибудь Челси, посмотрим лучший он или нет.

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