Креспо: «В поражениях Аргентины нет вины Месси»

чем он лучший? В Барсе любой лупит колы. Перейди Месси в какой-нибудь Челси, посмотрим лучший он или нет.
Экс-форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо прокомментировал игру Лионеля Месси в составе национальной команды.
«Аргентина может конкурировать с другими командами. В каждом из трех последних турниров мы доходили до финала. В решающем матче можно проиграть, но команда, которая дошла до финала, точно конкурентоспособная.
Месси? Он лучший игрок мира. Ему просто не повезло. В поражениях нет его вины», – заявил Креспо.