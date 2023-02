Защитник «Наполи» Камило Суньига продолжит карьеру в «Уотфорде». 30-летний колумбиец будет выступать за английский клуб на правах аренды до конца сезона-2016/17.

Во второй части прошлого сезона Суньига выступал на правах аренды за «Болонью» и провел девять матчей в чемпионате Италии.

OFFICIAL: Juan Camilo Zúñiga has signed for #watfordfc on a season-long loan! More info: https://t.co/ZCIepKlDCw pic.twitter.com/8mJNtQMa4x