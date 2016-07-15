Андрей Иванов: «Веллитон на тренировках «Спартака» валял дурака»

Экс-футболист «Спартака» Андрей Иванов рассказал о совместном пребывании в московском клубе с бывшим нападающим красно-белых Веллитоном.

«Ой, Веллитон правда смешной, с тремя классами образования. Он плохо говорил даже по-португальски, Моцарт его на эту тему постоянно подкалывал. Алекс, Ибсон тоже над ним ржали. Карпин говорит Веллитону что-то на разборе, Веллитон молчит. Они ему все: «Ты что молчишь, давай отвечай!» Веллитон начинает отвечать, а Алекс с Ибсоном просто угорают, чуть ли не до истерики. Он, видимо, выражал мысли, как ребенок. Говорил по-португальски, как грузин, который не знает русского. Моцарт называл Веллитона «Вагабунду» – типа … [раздолбай].

Веллитон – единственный, кому Алекс делал замечания. Он же само спокойствие, никогда никому не напихает и ничего плохого не скажет, только по делу. Но Веллитон настолько на тренировках дурака валял, что даже Алекс не выдерживал», – отметил Иванов.