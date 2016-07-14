Ибрагимович установил второй рекорд после перехода в «МЮ»

Новоиспеченный форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович продолжает бить рекорды в новом клубе после своего перехода. На этот раз сообщение о трансфере футболиста собрало рекордное количество «лайков» в официальном клубном Instagram за всю историю. Кроме того, сразу четыре поста с упоминанием Златана вошли в первую шестерку самых популярных.

Напомним, что ранее шведский форвард побил силовой рекорд клуба во время прохождения медицинских тестов.