Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Полузащитник «Гранады» обойдется «Рубину» в 10 миллионов

    В текущее межсезонье состав «Рубина» может укрепить хавбек «Гранады» Рубен Рочина, сообщает испанское издание Ideal. Казанцы готовы выложить за него круглую сумму – 10 миллионов евро. Именно столько прописано в качестве отступных в контракте Рочины со своим нынешним клубом.

    В прошедшем сезоне Рочина сыграл 35 матчей в чемпионате Испании, в которых отметился шестью забитыми мячами, а также восемь раз он отдавал результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 3 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.07.2016 12:42
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 14 июля 2016, 16:06

      И Диня купили не за 35,а за 16.5 +4 бонусы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 14 июля 2016, 16:05

      Рубин проводит очень хорошую трансферную компанию.Успехов им!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 14 июля 2016, 16:03

      Динь защитник!Сколько он по твоему должен забить за 30 голов>

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 июля 2016, 15:16

      Какого то хрена из какой то Гранады, в Рубин, за 10 млн.

      Сегодня, Валенсия подписала Нани (Чемпиона Европы), за 8.5 млн.

      Вот это бизнесмены, вот это по нашему, правда потом, денег не хватает, чтобы стадион достроить, но это ничего, бывает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 14 июля 2016, 14:12

      испанец своих одноногих абилардо трудоустраивает. Почему Барса покупает Луку Диня за 35 млн., который в Италии 3 мяча забил, купили бы Рочину за 3млн, который 6 мячей забил в их лиге. Ответ: футбол это бизнес по отмыванию денег...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 14 июля 2016, 13:33

      Стоит 3 мульена..??? - Спросили Татары..
      Заплатим десятку.. - Сказали Татары..
      Что же творят у нас в стране на откатах, куда же мы скатились..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 14 июля 2016, 13:31

      у рубина появились деньги)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow > гус 15 июля 2016, 10:28

      ахаха, чему? мне как-то до лампочки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 14 июля 2016, 13:29

      Чего, лимит отменили?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen > richi 14 июля 2016, 16:47

      О, привет бро. Слава Гомеру)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > Kulimen 14 июля 2016, 20:23

      Слава.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 14 июля 2016, 13:05

      Все кому не лень наживаются на РФПЛ.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Kulimen 14 июля 2016, 13:12

      Все правильно.Только наживаются не на рпфл,а на нас с вами

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      gambler35 14 июля 2016, 12:51

      Бизнес по-русски : стоит 3,купить за 10. Потом продать за 1. Денюжки то не свои.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen > gambler35 14 июля 2016, 13:09

      Бизнес по-русски - это купить дорогих легионеров,а потом пытаться хоть какие-то деньги за них вернуть. А своих растить не дано.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11