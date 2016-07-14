Тарасов взял интервью у Денисова

Шуткуют ребятки, забавляюся, ну что-же пока ещё можно, время до чемпионата остаётся не так уж много...
Хавбек «Локомотива» Дмитрий Тарасов попробовал себя в роли журналиста и взял интервью у своего одноклубника Виталия Денисова. Футболисты пообщались после товарищеской игры с «Лорьяном» (1:1).
– Хотели выиграть, но в конце не хватило концентрации – пропустили ненужный гол. Вы смотрели игру?
– Да.
– Что скажешь?
– Хорошо контролировали мяч и создавали неплохие моменты. Могли забивать и второй гол...
– Есть над чем работать, да?
– Да, немножко потеряли концентрацию.
– Мы создали много моментов, но не хватает реализации. Еще поработаем над этим до начала чемпионата.
– Время еще есть.
– А я надеюсь, что футболист, который стоит слева от меня, скоро выйдет на поле и поможет нам. Желаю вам здоровья. Мы все вас ждем.
– Спасибо! Поцелуй теперь!