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    Тарасов взял интервью у Денисова

    Хавбек «Локомотива» Дмитрий Тарасов попробовал себя в роли журналиста и взял интервью у своего одноклубника Виталия Денисова. Футболисты пообщались после товарищеской игры с «Лорьяном» (1:1).

    – Хотели выиграть, но в конце не хватило концентрации – пропустили ненужный гол. Вы смотрели игру?

    – Да.

    – Что скажешь?

    – Хорошо контролировали мяч и создавали неплохие моменты. Могли забивать и второй гол...

    – Есть над чем работать, да?

    – Да, немножко потеряли концентрацию.

    – Мы создали много моментов, но не хватает реализации. Еще поработаем над этим до начала чемпионата.

    – Время еще есть.

    – А я надеюсь, что футболист, который стоит слева от меня, скоро выйдет на поле и поможет нам. Желаю вам здоровья. Мы все вас ждем.

    – Спасибо! Поцелуй теперь!

    Источник: YouTube

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    14.07.2016 10:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 14 июля 2016, 12:04

      Шуткуют ребятки, забавляюся, ну что-же пока ещё можно, время до чемпионата остаётся не так уж много...

      0
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 14 июля 2016, 11:18

      Новый журналист Дмитрий Бузов))))) в дом 2 наверное собирается)))))

      4
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 14 июля 2016, 10:31

      Два придурка.

      -3
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