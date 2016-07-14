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    Читатели «Бомбардира» считают, что Португалия заслуженно выиграла Евро-2016

    «Бомбардир» провел узнал у своих читателей, как они оценивают победу сборной Португалии на Евро-2016.

    По мнению 49% проголосовавших, португальцы заслуженно триумфовали на европейском первенстве. 30% респондентов считают, что Португалия и вовсе не должна была выходить в финал. 17% читателей уверены, что португальцы играли в анти-футбол. Еще 4% проголосовавших считают, что в финале должна была победить сборная России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.07.2016 09:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1341

      Lilipyt 15 июля 2016, 00:04

      Победив после унылого и отвратительного футбола. Португальцы встали на одну и ту-же ступень с сборной Греции. Теперь это будут им напоминать на каждом ЧЕ.

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      Рейтинг: +788

      JI e x a > Lilipyt 15 июля 2016, 17:53

      да плевать, что им будут напоминать. У них нет того подбора игроков, как у топовых сборных, они выжали максимум из того, что было, и бились в каждом матче как могли. А злопыхать будут только дурачки, которые ничего не понимают в футболе и просто изливаются желчью. Что бы кто не говорил, кубок у Португалии, и эта команда запомнится, как чемпион Евро. Остальное все слова.

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      Рейтинг: +1341

      Lilipyt > JI e x a 15 июля 2016, 21:38

      Могли бы сыграть лучше. Ну очень часто не отвали передачу на открытых игроков. Больше финтили и играли индивидуально. Но самое удивительное, что Роналду играл только на команду и не старался обыграть по 3-4 игрока, не то что его партнеры по команде. Выиграли чудом, вот и все!

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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 14 июля 2016, 12:06

      говнофутбол победил.Как и греция выигравшая евро.Вроде и есть победитель но он откровенное дерьмо.

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      Рейтинг: +19

      _FootFan 14 июля 2016, 11:48

      Мда...

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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 14 июля 2016, 10:39

      Конечно заслуженно! Победителей не судят. А кости промывают пусть бабушки возле подъездов...

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      Рейтинг: +70

      макс438 14 июля 2016, 10:20

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