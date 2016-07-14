Читатели «Бомбардира» считают, что Португалия заслуженно выиграла Евро-2016

«Бомбардир» провел узнал у своих читателей, как они оценивают победу сборной Португалии на Евро-2016.

По мнению 49% проголосовавших, португальцы заслуженно триумфовали на европейском первенстве. 30% респондентов считают, что Португалия и вовсе не должна была выходить в финал. 17% читателей уверены, что португальцы играли в анти-футбол. Еще 4% проголосовавших считают, что в финале должна была победить сборная России.