Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бабаев: «ЦСКА сделает все возможное, чтобы Фернандес начал сезон в статусе россиянина»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что армейский клуб уже собрал все необходимые документы для скорейшего оформления футбольного гражданства защитнику Марио Фернандесу. Напомним, сегодня 25-летний игрок стал владельцем российского паспорта, однако по правилам ФИФА он перестанет считаться легионером с того момента, как сможет выступать за сборную страны. Фернадес переехал в Россию в мае 2012-го года, и, следовательно, получит возможность играть в национальной команде только в 2017-м году.

    – Когда все-таки планируете оформить Фернандесу российское спортивное гражданство?

    – Мы буквально в ближайшие дни оформим все документы и отправим их в ФИФА. Есть определенные сроки, которые должны быть выдержаны. Если максимально их придерживаться, то речь идет о лете следующего года. Ориентировочно – май-июнь 2017-го.

    – Чемпионат России Фернандес начнет в статусе легионера?

    – Мы постараемся ускорить эту процедуру. Обратимся в Исполком РФС об изменении статуса «легионер» на «россиянин». Марио принял для себя довольно непростое, но взвешенное решение отказаться в случае приглашения в сборную России от выступлений за Бразилию.

    – Значит, постараетесь заявить его как россиянина уже к первому туру?

    – Да, попытаемся. Параллельно обращаемся в ФИФА. Уже сформирован пакет документов, мы заранее готовились к этой ситуации. Хотим ускорить все эти процессы. Марио горд, что получил российское гражданство. Уверен, что сейчас будет очень много спекуляций на тему лимита на легионеров.

    – Есть что ответить?

    – Человек, который просто взглянет на состав ЦСКА, легко посчитает, что проблем с лимитом даже без гражданства Марио у нас нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.07.2016 01:42
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 14 июля 2016, 11:59

      Строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения...
      А Фернандесу - успехов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 14 июля 2016, 09:21

      Хороший защитник!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11