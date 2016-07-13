Федерация футбола Италии представит Вентуру 19 июля

Федерация футбола Италии представит Джампьеро Вентуру в качестве главного тренера национальной команды во вторник 19-го июля. Первый матч на тренерском мостике «скуадры адзурры» 68-летний наставник проведет первого сентября против сборной Франции.

Предыдущим местом работы Вентуры был «Торино», который в прошедшем сезоне под руководством итальянского специалиста занял 12 место в Серии А. Также в своей карьере он тренировал «Лечче», «Кальяри», «Сампдорию», «Удинезе», «Наполи», «Верону» и «Бари».